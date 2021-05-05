MİT'teki bilişim casusuna 30 yıl hapis! Karlov suikasti tanığının talimatlarını yerine getirmiş

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Emrah Kaşıkçı, bir süre özel sektörde yazılım alanında çalıştıktan sonra FETÖ mensuplarının da yardımı ile istihbarat görevlisi olarak teknik birimlerde çalışmaya başladı. 2016 yılında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği gerekçesiyle ihraç olan Kaşıkçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü olma' ve 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından dava açıldı.

KARLOV SUİKASTİ TANIĞININ TALİMATLARINI YERİNE GETİRMİŞ



Örgütle üniversite yıllarında tanıştığını ve örgüte ait evlerde kaldığını anlatan Emrah Kaşıkçı, mezun olduktan sonra örgüt üyelerinin yönlendirmesi ile istihbarat görevine başvurduğunu, ilk başvuruda olumlu sonuç gelmeyince bağlı bulunduğu mahrem abisine durumu bildirdiğini söyledi. Özel bir şirkette çalıştığı dönemde ikinci başvurusunun olumlu gelmesinin ardından teknik bölümlerde çalıştığını ve 'Erhan' kod ismini kullandığını anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ihraç edilen Kaşıkçı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaşıkçı'nın FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarından olan ve itirafçı olarak Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kendisine aktardığı tespit edildi.

KURUM BİLGİSAYARLARINA USULSÜZ İŞLEM



Emrah Kaşıkçı'nın SABAH'ın ulaştığı ifadesinde 2010'da Selçuk isimli şahsın kendisine istihbarat içerisindeki hiyerarşik yapı hakkında bilgi edinmesini istediğini ve ilgili şemayı temin ettiğini söyledi. Kaşıkçı, usulsüz ve gizli bir şekilde bilgileri aktardığını anlatarak, "Kurum içerisinde talep edilen bu şemayı buldum ve USB Flash bellek takılan veri çıkartmak için kullanılan bilgisayara bu veriyi yükledim ve buradan bu bilgileri izinsiz ve gizlice çektim. USB bellek içerisine aldığım bu bilgiyi Selçuk'a bir sonraki görüşmemizde teslim ettim" dedi. Aynı şahısla tekrar görüşme yaptıklarını ve bu sefer kendisinden kendisinin çalıştığı başkanlıkta bulunan personellerin bilgisini istediğini kaydeden Kaşıkçı, "2011 yılı içerisinde Selçuk ile birebir de yaptığımız görüşmede bana 'Senin çalıştığın Başkanlık personeline ait bilgileri temin edebilir misin?' dedi. Ben de yine ilgileneceğimi söyledim, aynı yöntem ile Selçuk'a elde ettiğim personel bilgilerini içeren excel dosyasını teslim ettim" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTÜN FİŞLEME PROGRAMINI DÜZENLEMİŞ



FETÖ'nün istihbarat içerisindeki gizli yapılanmasına ilişkin görevlileri fişlemek için kullandığı 'Filemaker' isimli programda düzenlemeler yaptığını itiraf eden Emrah Kaşıkçı, istenilen talimatları uyguladığını, programa mahrem abilerin isteğine göre şekil verdiğini söyledi. 2015'te programı Sedat kod isimli Salim Zeybek'ten öğrendiğini ve taşınabilir veri tabanı programı olduğunu anlattığını ifade eden Kaşıkçı, kendisine program üzerinde çalışması için talimat verildiğini kaydetti. Kaşıkçı, "Sedat ile görüşmemizde Filemaker isimli bir programdan bahsetti. Bu program taşınabilir bir veri tabanı programı olduğunu söyledi, benden bu program üzerinde düzenlemeler yapmamı istedi. Program içeriğinde istihbaratta çalışan personel hakkında bilgilerin bulunacağını belirtti. Ben de bu program üzerinde bir müddet çalıştıktan sonra tekrar görüştüğümüzde son halini beraber verdik" diye konuştu. Kaşıkçı'nın, gizli kalması gereken belgeleri temin ettiği, örgütsel iletişimde kullanmak amacıyla operasyonel hat, SHU, Protonmail, Viber Sanal gibi programlar kullandığı ve FETÖ'nün istihbarat personellerinin bilgilerini işlediği ve künyesini tuttuğu Filemaker programında talimatla düzenlemeler yaparak, kurulumunda etkin olduğu tespit edildi.

30 YIL HAPİS



Hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Kaşıkçı, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Kaşıkçı'ya örgütün mahrem yapılanmasında bulunan üyelerine bilgi aktardığı, gizli haberleşme programları kullandığı ve örgüte ait fişleme programında talimatla düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası verildi.