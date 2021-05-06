CHP’den iki istifa daha

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve parti meclis üyesi olan Gaye Usluer ile CHP'nin kurumsal avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek partiden istifa etti. Usluer, "Siyaset ilkeler çerçevesinde yapılır. Bulunduğunuz siyasi parti ile ilkelerinizin uyuşması gerekir. Siyaset ilkedir. Ben de bulunduğum partiyle siyasi ilkelerim uyuşmadığı için istifa ettim" dedi. Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı öne sürülen Gaye Usluer'in, yakın çevresine ise, "Partimin bana bir ihtiyacı kalmadığını düşünüyorum. Şu anda başka partiye geçme gibi bir düşüncem yok. İlerleyen günlerin ne getireceği bilinmez" dediği belirtildi. Öte yandan CHP'nin kurumsal avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek de partisinden istifa etti. İkilinin İnce'nin kuracağı partiye geçmesi beklenirken, İnce'nin partisinin kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na sunacağı belirtildi.