AYKUT ERDOĞDU'NUN YOLSUZLUKLA MÜCADELE YALANI

Yazışmalarda Erdoğdu, hakaretleri yüzünden açılan tazminat davalarının faturalarını belediyeye ödetmek için yolsuzlukla mücadele ettiği yalanına sığnıyor ve İnönü'ye şöyle diyor: "Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu. Ben konuyu S. ağabeye anlattım. Açık hesabımı akademisyenler için kullandım, şimdi icra başlatıyorlar. Başkanım akademisyenler için bu hafta bir şey yapabilir miyiz? Bir de C. gazetesine destek ver. Makbuzu da Seyit Bey (Torun) ile genel başkana gönder."