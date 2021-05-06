Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 6.5.2021 07:45 Son Güncelleme: 6.5.2021 07:51

Son dakika | 'li CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

Son dakika haberi: Kaçak villasından sonra iskânsız dubleks evi ortaya çıkan 'nun ettiği hakaretler nedeniyle yediği tazminat cezalarını 'li belediye başkanlarına ödettiği ortaya çıktı SABAH, Erdoğdu'nun eski Belediye Başkanı 'den para istediği mesajlara da ulaştı: Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu... CHP Milletvekili Erdoğdu'nun KHK ile iş akitleri feshedilen akademisyenlerle ilgili "Partiye rapor hazırlayacağız" diyerek para topladığı da bu son dakika yazışmaları ile ortaya çıktı

Son dakika... İzmir Çeşme'de kaçak villa ve İstanbul Kadıköy'de iskânsız dubleks daire skandallarıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili 'nun, kendi partisinin belediyelerini bile adeta haraca bağladığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgi ve kanıtlara göre Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davalarının ücretleri ile akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanlarından tahsil etti. İşte SABAH'ın ulaştığı son dakika haberi ve o yazışmalar...

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

'li 'nun para alışverişleri Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı ile yaptığı WhatsApp yazışmalarıyla da belgelendi.

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

AYKUT ERDOĞDU'NUN YOLSUZLUKLA MÜCADELE YALANI

Yazışmalarda Erdoğdu, hakaretleri yüzünden açılan tazminat davalarının faturalarını belediyeye ödetmek için yolsuzlukla mücadele ettiği yalanına sığnıyor ve İnönü'ye şöyle diyor: "Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu. Ben konuyu S. ağabeye anlattım. Açık hesabımı akademisyenler için kullandım, şimdi icra başlatıyorlar. Başkanım akademisyenler için bu hafta bir şey yapabilir miyiz? Bir de C. gazetesine destek ver. Makbuzu da Seyit Bey (Torun) ile genel başkana gönder."

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

SON DAKİKA
YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İnönü, Erdoğdu'nun saat 21.00 sularında gönderdiği bu mesaja kısaca, "Çok yoğunum. Yarın olsa" karşılığını veriyor. Erdoğdu'nun Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlerle ilgili "Partiye rapor hazırlayacağız" diyerek lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna edip para topladığı da yazışmadan anlaşılıyor.

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

SKANDALLARINI PARTİ İÇİNDE BİLMEYEN YOK

, 2011'de yeni milletvekili olduğu dönemde İstanbul'da tam 14 'li belediye olmasına rağmen yalnızca Belediye Başkanı 'nün yaptığı basın açıklamalarında arkasında durdu. Kendisine, Şişli Belediyesi'nin Esentepe'de bulunan eski binasında sekreter, odacı ve şoför tahsis ettiren Erdoğdu; yardımcısı, asistanı İlhan Ümit Güven'i de meclis üyesi yaptırdı.

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul'a her geldiğinde tüm giderlerini belediyenin karşıladığı ofisi kullanan Erdoğdu'nun vergi mükellefi olmadığına dikkat çeken üst düzey 'li, "Erdoğdu'nun skandallarını parti içinde bilmeyen yok. Sadece milletvekili maaşıyla İzmir Çeşme'de villa, Kadıköy Osmanağa ve Moda'da daireler alması hayatın olağan akışına aykırı. Bunun bir açıklaması olmalı" dedi.

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

HAYRİ İNÖNÜ HARACI YALANLAMADI

SABAH, 'nun para istediği 'nin 'li eski Belediye Başkanı 'ye de ulaştı. Şu sıralar ABD'de bulunan İnönü, yazışmaları yalanlamadı ve "Beni artık bu tartışmaların dışında tutun. Politik tartışmalara katılmak istemiyorum. Geçmiş işler. Hakikaten bir yorum yapmak istemiyorum. Siyaset zor iş" demekle yetindi.

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

ERDOĞDU'NUN YANITLAMASI BEKLENEN 5 SORU

1- Hakaretlerinizden ötürü açılan yüklü tazminat davalarından hangilerini Belediyesi'ne veya başka 'li belediyelere fatura ettiniz?

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

2- KHK ile iş akdi feshedilen akademisyenlerle ilgili hazırladığınız raporu gerekçe göstererek belediyelerden ne kadar para topladınız?

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

3- Emlak beyanında arsa görünen Kadıköy'deki deniz manzaralı iskânsız dubleks dairenin kaçak bölümleri için 'li belediyenin "Kaçak bölümleri düzeltin" uyarısının üzerine neden yattınız?

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

4- Şikâyet üzerine kaçak bölümlerini balyozla yıktırmak zorunda kaldığınız lüks villayı hangi gelirinizle satın aldınız?

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! yazışmaları ortaya çıktı

5- Kendi ifadenizle "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan" birisi olarak hayatın olağan akışına aykırı biçimde bu mülkleri nasıl edindiğinizi bir maliyeci olarak nasıl açıklayabilirsiniz?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA