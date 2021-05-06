Kovid-19 aşısıyla ilgili bir son dakika haberi açıklaması geldi. Uzmanlar, ikinci dozu iptal etmenin ya da geciktirmenin yerinde bir karar olmadığı yönünde hemfikir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ilk dozdan sonra en geç 42. güne kadar ikinci doz alınmalı. Ayrıca ikinci dozu yaptıran kişilerde yapılan takiple ilgili de çok önemli bir son dakika tespiti yapıldı. İşte kritik aşı gelişmelerinin detayları

Koronavirüs aşısında 2 kritik son dakika açıklaması geldi. Covid-19 aşılarının koruyucu etkiye sahip olabilmesi için iki doz olarak uygulanması gerekiyor. En azından şu ana kadarki çalışmalar bu yönde. İlk dozun üzerinden belirli bir zaman geçtiğinde ikinci doz aşının olunması gerekiyor. Peki ya herhangi bir sebepten dolayı ikinci doz aşı olunmazsa ne olur? Ayrıca aşıyı yaptıranlar ve ikinci dozu da olanların takibinde de kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.



