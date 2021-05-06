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Giriş Tarihi: 6.5.2021 18:55 Son Güncelleme: 6.5.2021 19:08

: vurgununda flaş gelişme! 'in görüntüleri ortaya çıktı

AA
SON DAKİKA: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı

haberine göre; Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası 'in kurucusu , 'un başkenti 'da bir otele giriş yaparken görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir otele giriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor.

Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi | Video

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer 4 ülkede aranıyor!

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SON DAKİKA: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı
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