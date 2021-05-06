Video Haber Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi | Video

Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi | Video

Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi | Video
06.05.2021 | 18:45

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Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.

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