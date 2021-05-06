Yunanistan tahrikkâr eylemlerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla, ardından da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferansla görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkâr eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.



PUTİN İLE SPUTNİK V AŞISINI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmede ise Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19'la mücadelede işbirliği ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği işbirliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus işbirliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi. ANKARA



AZINLIK CEMAAT TEMSİLCİLERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı. Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.