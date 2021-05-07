24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez





KILIÇDAROĞLU FETÖ VE HDP'DEN VAZGEÇMEZ

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün serbest bırakıldı diye koruma uyardı. Hemen Aygün ile görüşüp yumuşak başlı bir açıklama yapması konusunda uyardı. Sonra Aygün'ün konuşmasını buldum, acaba ne dedi diye. Dağda iken, beni öptüler, sarıldılar, öptüler demiş. Bu talimatı Kılıçdaroğlu, Hüseyin Aygün'e vergi. Dersim dağlarına götürmüşler diye çok mutlu olduğunu söylemiş Aygün. Her seçime giderken de söylemiş Kılıçdaroğlu, hep kaybetmiş, yenilmiş. Milliyetçi, muhafazakar ve Atatürkçü bir ailenin çocuğuyum ben. FETÖ'yü, HDP'yi yanına ancak öyle milletten oy alacaklar. Kılıçdaroğlu hem FETÖ, hem HDP'den vazgeçmez.



BU RAKAMLAR AÇIKLANIR MI YA

Dolar üç ayda yüzde 300 değer kazanmıştı. Hiç üşenmeden oturup, 128 milyar dolar olayını hesapladım. Burada 1994 ve 2001'deki gibi bir vurgun olayı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, vatandaşlarımız kendileri göstersin, kim ne kadar dolar aldı diye. Ben 500 bin dolar aldım ve 30 Mart tarihinde bozdurdum. Bozdurduğum zaman para kazandım. Oturdum faize verseydim, 38 bin lira zarar edecektim. Bankaya gidip de, bana dolar vermediler diyebilir mi kimse? Ama burada bakıyorsunuz, bu rakamlar açıklanır mı ya.

Basiretli tüccar alır doları kenara koyar. Bu bir ticarettir. Biz hesapladık, 49 TIR yapıyor bu para.

"ERDOĞAN ÜLKESİNİ DÜŞÜNMESE"

Bu ülke bizim ülkemiz. Başka gidecek bir yerimiz yok. İnsanlar ağzından çıkacak laflara dikkat etmeli. Nasıl verecek Sayın cumhurbaşkanı? Ülkesini düşünmese bastırır parayı, gider Türkiye'yi borç batağına sokar verir o parayı. Emekliye de verir, herkese para dağıtır.

Yıktınız ortalığı kapanma diye. Ama bu ülkenin de bir gerçeği var. Amerika 100 doları alıyor 2 cent'e malediyor.