Video Türkiye 24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez

24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez

24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez
07.05.2021 | 23:53

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24. dönem CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, kendi dönemindeki CHP ile bugünkü CHP arasında uçurum olduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu FETÖ ve HDP’den vazgeçemez” dedi.

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