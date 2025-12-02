Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video
02.12.2025 | 10:37
Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 8 kişi yaralandığı kazada çarpışma sonucu çıkan yangını, çevreden yetişen mevsimlik tarım işçileri söndürerek faciayı önledi.
Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çarpışma sonucu çıkan yangını, çevreden yetişen mevsimlik tarım işçileri söndürerek faciayı önledi.
