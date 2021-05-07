CHP'deki tecavüz skandalına tepkiler dinmiyor! "Kahrolduk"





"CHP'Lİ YÖNETİCİLER, YİNE KAFALARINI KUMA GÖMMÜŞ VAZİYETTELER"

"Üzülerek belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler."



"CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan bu ilçe başkanı ile alakalı ne Veli Ağbaba'dan ne de Parti Genel Başkanından bir tek cümle, bir tepki, bir işlem yapıldığına dair emare ne duyduk ne de gördük. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir."