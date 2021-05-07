CHP'deki tecavüz skandalına tepkiler dinmiyor! "Kahrolduk"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkması kamuoyunda infiale neden oldu.
AK Parti Malatya İl Başkanı avukat Ali İhsan Koca; "Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur" dedi.
(AK Parti Malatya İl Başkanı avukat Ali İhsan Koca)
"KAHROLDUK…"
Ali İhsan Koca şunları söyledi:
"Birkaç gündür Malatya gündemini meşgul eden çirkin bir hadise ile alakalı olayın kesinleşmesi ile birlikte bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanının basına da yansıdığı şekilde 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzü haberleri ile gerçekten kahrolduk. Bu utanç verici, acı verici olayın Malatya'mız ile anılması da bizleri yaralayan ikinci bir durum olmuştur."
"CHP'Lİ YÖNETİCİLER, YİNE KAFALARINI KUMA GÖMMÜŞ VAZİYETTELER"
"Üzülerek belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler."
"CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan bu ilçe başkanı ile alakalı ne Veli Ağbaba'dan ne de Parti Genel Başkanından bir tek cümle, bir tepki, bir işlem yapıldığına dair emare ne duyduk ne de gördük. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir."
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Veli Ağbaba, Sayın Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Bu sıradanlığın kazandırdığı duyarsızlık ile bu meseleye tepkisiz kalabilirler. Fakat biz Malatya'da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine sessiz tepkisiz duyarsız kalamayız. Bu işin de kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyiz."
"Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum; bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız."
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"Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur. Mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesini aradığımız şu günlerde böyle elim bir olay ile Malatya'mızın anılmasından dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. Ak Parti olarak suçluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapacağımızdan Malatyalı hemşehrilerimizin şüphesi olmasın."