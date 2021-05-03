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Giriş Tarihi: 3.5.2021 07:01 Son Güncelleme: 3.5.2021 07:05

CHP liderli ’ndan görülmemiş pişkinlik

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görülmemiş pişkinlik

Darbe girişiminde tankların arasından sıvıştı, kahve içerek darbe girişimini izledi. Bu yönde gelen eleştirilere yanıt veren CHP lideri, Erdoğan’ı işaret edip “Ben geçtim. O da gelip geçseydi” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin pişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, o gece Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.



KRT TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı.



Onu ayrıca tartışırız" dedi. Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2010'da Kral FM'de "Gezegen Mehmet"in programına katılmış ve "Askere karşı çıkacağız diye yargının bağımsızlığını da yok etmeyelim. Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" demişti. Kılıçdaroğlu, 15 Nisan 2017 tarihinde de "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu..." sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti.



MARİFET KAÇMAK DEĞİL KILIÇDAROĞLU
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili avukat M. Emin Akbaşoğlu "15 Temmuz gecesi hainlerin arasından onların izniyle geçtiğini itiraf eden bunu da marifetmiş gibi anlatan Kılıçdaroğlu'na yaptığının demokrasi adına yüz kızartıcı utanılacak bir şey olduğunu ajans, hatırlatmadı mı? Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak sayın Kemal Kılıçdaroğlu?" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen de "Sayın Erdoğan namert köprülerinden geçmez, o köprüleri milletimizle birlikte yıkıp geçer sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz' açıklamasına tepkiler... Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! "Darbecilere selam verip geçmek sizin işiniz"

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CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görülmemiş pişkinlik
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