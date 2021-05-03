CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görülmemiş pişkinlik





Onu ayrıca tartışırız" dedi. Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2010'da Kral FM'de "Gezegen Mehmet"in programına katılmış ve "Askere karşı çıkacağız diye yargının bağımsızlığını da yok etmeyelim. Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" demişti. Kılıçdaroğlu, 15 Nisan 2017 tarihinde de "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu..." sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti.