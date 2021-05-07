Işık evlerinde taciz şoku! ‘Fetullah Gülen’in yeğeni beni taciz etti’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün GATA yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan doktor Işık evleri hakkında şok itiraflarda bulundu. İtirafçı doktor Ç.U, örgüt evinde kaldığı dönemde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Numan Gülen'in kendisini elle taciz ettiğini ve özel hisler beslediğini söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında doktor Ç.U hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtirafçı olan Ç.U. örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Numan Gülen'in kendisini taciz ettiğini söyledi. 1991'de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini kazandıktan sonra devlet yurdunda kalmaya başladığını, aynı yurtta kalan bazı öğrencilerin kendisini yurdun karşısındaki eve çay içmeye davet etmesi üzerine örgütle tanıştığını ifade etti.
'FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ İLE AYNI EVDE KALDIK'
Ç.U'nun iddianamede yer alan ifadesinde, "Bu eve gidiş gelişlerimiz sıklaşmıştı. Burada risale okuma, Gülen vaazı dinleme, videosu izleme gibi faaliyetlerde bulunuyorduk. O dönem M.Ç. ve Z.B, benim gibi yurda yeni gelmiş öğrencilere bana yaptıkları gibi yakın davranıyor, öğrencileri cemaate kazandırmaya çalışıyorlardı. Bu kişilerin yurtta kalmasının sebebinin, yurda gelen öğrencileri cemaate kazandırmak olduğunu anlamıştım" dedi. Ç.U, daha sonra yurttan ayrılıp örgüt evlerinde kalmaya başladığını kaydetti. Ç.U. Ocak 1993'te üniversite ikinci sınıftayken kaldığı örgüt evinde diğer öğrencilerle arasında tartışma çıktığını, bunun üzerine evden ayrılma kararı aldığını belirterek, hakkındaki tanık ifadesinin doğru olduğunu, elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Numan Gülen'in de olduğu örgüt mensuplarıyla aynı evde kaldığını söyledi.
'GÜLEN'İN YEĞENİ BENİ TACİZ ETTİ'
Örgüt evi abiliği yaptığı dönemde toplantıları Numan Gülen'in yaptığını ve kendisini taciz ettiğini öne süren, "Numan Gülen bana fiziksel olarak yakın davranması, taciz boyutuna varan el kol hareketleri beni çok rahatsız etmişti. Bu şahısla odasında 4-5 defa yalnız kaldığımda sürekli bana karşı özel ilgisinin olduğunu bana hissettirir, sarmaş dolaş vaziyette yanıma oturur ellerini sürekli bacaklarımda ve ellerimde gezdirir, ara sıra kafasına omzuma yasladığı olurdu. Bu davranışlar kız arkadaşımın bana sergilemiş olduğu davranışlar gibiydi. Artık başıma bir şey geleceğini de düşündüğümden bu evden yurda geçiş sürecim hızlandı" ifadelerini kullandı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ç.U. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şu tespitlere yere verildi:
"Şüphelinin örgütle organik bağ içerisinde örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık gösterdiği, böylece üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Şüphelinin soruşturma aşamasında gözaltına alındıktan sonra pişmanlık göstererek FETÖ'nün yapısı, faaliyetleri ve diğer mensupları hakkında etkin ifade vermiş olması nedeniyle hakkında verilecek cezada etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur"