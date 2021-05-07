SON DAKİKA

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu. Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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NEDENİ BELLİ OLDU
Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait olduğu ifade edildi.
Türkiye'de merak uyandıran sıralı ışıklar | Video
60 İLETİŞİM UYDUSU
SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.
BURSA'DAN DA GÖRÜLDÜ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21.30 ile 22.00 saatleri arasında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa yol açtı.
Vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir süre sonra gözden kayboldu. Sıralı ışıkların ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşların kısa süreliğine yaşadığı şaşkınlık görüntülere de yansıdı.
MUĞLA'DAN DA GÖRÜLDÜ
Muğla'dan da görülen sıralı ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.
STARLİNK UYDULARI NE DEMEKTİR?
Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.
SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır. 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla SpaceX 122 uyduyu konuşlandırdı.