Video Yaşam İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video

İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video

İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video
07.05.2021 | 00:01

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Tekirdağ’da semalarında görülen sıralı ışıklar şaşkınlıkla karşılanırken, aynı yıldızlar geçen yıl bu tarihlerde yine görüntülemişti.

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