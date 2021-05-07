Son dakika | CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aykut Erdoğdu kirli çarkı itiraf etti

'KENDİSİNE AÇIKTAN PARA VERDİK'

HAYATIN olağan akışına aykırı bir şekilde mülkler edinen Erdoğdu'nun iddialarının aksine SABAH'a konuşan İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerin gözde ilçelerinin belediye başkanları, "Kendisine açıktan para verdik" diye açıklama yaptı. Erdoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını da ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu. Bankalar tarafından takibe düşmem aileme karşı beni çok zor durumda bırakabilirdi. SABAH'ın ortaya çıkardığı son dakika haberi, WhatsApp mesajları söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan belediye başkanı ile olan yazışmalarımdır. Bu durumu dönemin MYK üyelerine defalarca anlatmama rağmen hukuki bir çözüm bulunamadı. Ben bu ödemeleri yaparken yakın akrabam ve arkadaşlarım dışında hiç kimseden kör kuruş almadım" dedi.



