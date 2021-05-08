Liyakat bu mu? İBB kadroları CHP’lilerle doluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlar için "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" şeklinde paylaşımlar yaparak şeffaf yönetimden söz eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li isimleri danışman adı altında belediye iştiraklerinde işe yerleştirdiği ortaya çıktı.



İmamoğlu'nun, 2016 yılında Hendek olaylarında CHP'nin bölgeye gönderdiği heyet içinde bulunan ve özerklik çağrısında bulunan eski CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'i İmar A.Ş ye danışman olarak atadığı öğrenildi. İmamoğlu'nun aynı zamanda daha önce İBB meclis üyeliği yapmış lise mezunu CHP'li İsmail Söylemez'i de BELBİM A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atadığı öğrenildi. Her iki ismin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tuncelili olması da dikkatlerden kaçmadı.