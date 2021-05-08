Mescid-i Aksa'ya saldırı sonrası Halil Rahman Camii'ne el konulmasını hatırlattı: Bu kez ciddi tepki verilmezse...

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA SAHİP ÇIKACAK KİMSE KALMADI"

"Bu mübarek ayda, bugün biliyorsunuz kandil, Kur'an-ı Kerim'i indiği bu kandil gününde yapılan bu zulüm tüm Müslümanları, hepimizi derinden yaraladı." diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

İslam dünyası bu meselede malesef hiçbir şey yapmıyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Kınıyoruz, sonra unutuluyor. Kudüs ne yazık ki sahipsiz. Kudüs'e sahip çıkan bir Türkiye var. Türkiye dışında Kudüs'e ve İslam davasına sahip çıkacak kimse kalmadı.