Son dakika: CHP'de yine bir tecavüz rezaleti! Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez suskun

'CHP İÇİN BUNLAR SIRADANLAŞMIŞ OLABİLİR'

Kamuoyunda infiale neden olan CHP'li başkan Süleyman Karabulut ile ilgili açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı avukat Ali İhsan Koca "Kemal Kılıçdaroğlu, Veli Ağbaba, Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur" dedi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddialar üzerine Süleyman Karabulut hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ise idari soruşturma başlattığı, soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. Süleyman Karabulut'un CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirildiği bildirildi.