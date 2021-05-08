SON DAKİKA HABERİ: 8 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni bir sürece girdi. Son dönemde artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulamasına gidildi. Kararı; Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu.
VAKALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma uygulamasının ardından koronavirüs vaka ve vefat sayıları kademeli olarak düşüşe geçti. Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayıları 20 binlere kadar düşerken, Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 8 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 4.5 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 35 bin 529 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328 oldu. Bugüne kadar 48 milyon 963 bin 800 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.
6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre dün 304 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 187'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 712 bin 606 test yapıldı. Bugün yapılan 253 bin 382 testten, 22 bin 388 yeni vaka sayısı, 2 bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 977 bin 982 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 626 bin 799'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.
5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de 5 Mayıs tarihinde 229 bin 491 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 26 bin 476, hasta sayısı 2 bin 414 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 418 olarak kayıtlara geçti.
356 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
5 Mayıs'ta 356 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 41 bin 883'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 35 bin 464 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e çıktı.
4 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de 4 Mayıs'ta 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı. Dün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.