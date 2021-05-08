SON DAKİKA HABERİ: 8 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 4.5 MİLYONU GEÇTİ

Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 35 bin 529 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328 oldu. Bugüne kadar 48 milyon 963 bin 800 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.