Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ali Babacan ihaneti itiraf etti! Henüz AK Parti üyesiyken Abdullah Gül için CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmüş
Giriş Tarihi: 10.5.2021 03:25

ihaneti itiraf etti! Henüz üyesiyken için , ve ile görüşmüş

Ali Babacan ihaneti itiraf etti! Henüz AK Parti üyesiyken Abdullah Gül için CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmüş

Genel Başkanı , medyasının ana karargahı 'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, ve ile masaya oturduğunu itiraf etti. Böylece 8 Temmuz 2019'da 'den istifa eden Babacan'ın ihanet içinde olduğu ortaya çıktı

Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan, AK Parti'ye karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. 2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.

Ali Babacan'dan skandal ihanet sözleri | Video

BABACAN TEMMUZ 2019 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ!

Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den 8 Temmuz 2019 yılında istifa etmişti. Babacan 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf ederek ihanet ettiğini de açık etmiş oldu.



AK PARTİLİ VEKİL ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

Eski milli futbolcu ve AK Partili Milletvekili Alpay Özalan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özalan, ''Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.'' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Babacan ihaneti itiraf etti! Henüz AK Parti üyesiyken Abdullah Gül için CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA