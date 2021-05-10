Ali Babacan'dan skandal ihanet sözleri | Video
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etti. Böylece 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa eden Babacan'ın ihanet içinde olduğu ortaya çıktı.