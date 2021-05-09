Van'da yaşayan Abdullah Adıgüzel'in, Kovid-19 aşısı olma hikayesini anlattığı serinin ilk filmi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı.

Aşı olma hikayeleri filmleştirildi! İletişim Başkanlığı'ndan anlamlı çalışma: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın | Video

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Altun, paylaşımında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla, Edirne'den Kars'a kadar her şehre, aynı gayret ve samimiyetle ulaştıklarını belirterek, "Van'da yaşayan Abdullah Adıgüzel amcamızın da dediği gibi 'Başka Türkiye yok.' Allah devletimizi daim, milletimizi her daim aziz eylesin." ifadelerini kullandı.