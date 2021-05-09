Aşı olma hikayeleri filmleştirildi! İletişim Başkanlığı'ndan anlamlı çalışma: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin farklı köşelerinden aşı hikayelerini, 8 bölümden oluşan "Bu Topraklara Aşık" adlı dörder dakikalık kısa film serisinde topladı. Seride, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı.