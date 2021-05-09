SON DAKİKA | Bakan Soylu’dan tam kapanma açıklaması: Bayrama yaklaşıyoruz…

Hastalık ve cenaze durumunda izin veriyoruz. Bunun dışında memlekete gidim şeklindeki yaklaşımlar virüsü yayacaktır. 63 binden 18 bine düştü inanıyorum ki daha da düşecek.

Tam kapanmada toplam 7 günümüz daha var, dişinizi biraz daha sıkın çocuklarımız ve yarınlarımız için. Dün pazarlar vardı yaklaşık 3 bin 500 yerde açıldı. Pazarcı esnafımız da uydu.