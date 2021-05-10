Devletimizin güçlü desteğiyle çocuklarımızı Kandil’den alacağız

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile önceki gün İstanbul'da iftarda bir araya geldiler. İftara katılan anneler SABAH'a konuştu:Hem Kadir gecesi hem anneler günü önce yapılan bu anlamlı iftar daveti sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi bizi onurlandırdı. Cumhurbaşkanımız ile ilk defa bir araya gelmenin gururunu ve heyecanını yaşadık. Görüşme sırasında çocuklarımızdan "Evlatlarımız" diye bahsetmesi bizi çok sevindirdi. Yaklaşımı ve açıklamaları ile ne kadar insancıl ve duyarlı olduğunu bir kez daha annelere ve tüm dünyaya gösterdi. Biz çocuklarımız için mücadele ederken, ne kadar büyük bir devletin de bizim arkamızda olduğunu bir kez daha gördük ve yaşadık. Devletimizin desteği ile çocuklarımızı PKK'nın elinden alacağımıza inancımız bin kart arttı. Bu mesajı sayın cumhurbaşkanımız bir kez daha annelerin gözlerine içine bakarak söyledi.Eylemimizi bundan sonra daha kararlı sürdürmemizi sesimizi daha çok yükseltmemize vesile oldu. Sayın cumhurbaşkanımız ve eşi bir kez daha Diyarbakır annelerin bu haklı mücadelesine desteklerini gösterdi. Biz devletimizin bize verdiği bu önemli destekle Kandil karşısında kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız iftar buluşmasında bunu bize bir kez daha gösterdi. Kazanan anneler olacaktırBu eylem başladığından bu yana her ortamda Diyarbakır annelerin haklı mücadelesine dikkat çeken ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bizleri iftar yemeği ile bir kez daha onurlandırdı. Onların bize desteği ile çocuklarımızı Kandil'den sök söke alacağız.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Salgında insanlığın bütününe annelik yapan kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anneliğin, önce bir gönül makamı olduğunu bilerek, anneden yana eksik kalmış çocuklara kalplerini ve evlerini açan tüm koruyucu annelere bilhassa teşekkür ediyorum. Bugünün başta şehit anneleri olmak üzere Diyarbakır anneleri ve evladının hasretliğini çeken tüm kadınların yanında durmamızın vesilesi olmasını diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı paylaşımda "Varlıklarıyla her daim bize güç veren, yokluklarıyla ise hep bir yanımızı eksik bırakan cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ise Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı. ANKARA