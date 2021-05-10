Ali Babacan'a çok sert sözler: Hem ihanetinin itirafı hem de karakterinin gereği...

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, özel bir televizyon kanalında, AK Parti'ye ihanetini itiraf etti. Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarılmak istenen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e destek verdiğini, aday olması için gerçekleştirilen görüşmelerin merkezinde yer aldığını söyledi. Babacan'ın sözlerini sabah.com.tr'ye değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Hükümeti hedef alayım derken kendi oyunlarını, kirli planlarını deşifre ediyorlar. Niyetleri bozuk olanların ayakları böyle birbirine dolaşıyor." dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın ise, "AK Parti'nin içinde bazıları iddia ediyorlar ya, 'Siyaset yapma şansı bulamadık' diye, düşünsenize AK Parti'nin içindeyken bile AK Parti'nin genel çizgisine aykırı siyaset yaptıklarını Babacan bu ifadesi ile ortaya koymuş oldu. Bu bizim çok şaşırdığımız bir şey değil." ifadelerini kullandı.

(AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan)

'İHANETİN İTİRAFI'

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ali Babacan'ın itiraflarının karakterini gösterdiğini söyledi. Turan, Babacan'ın sözlerini, 'İhanetin itirafı' olarak tanımladı.

Turan, Babacan'ın açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:

AK Parti'ye üye olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilk imza atanların içinde olan Ali Babacan'ın aynı zamanda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhine çalışması onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu bizlere göstermektedir. Bu söylem; hem ihanetinin itirafı hem de karakterinin gereğidir.

"NİYETLERİ BOZUK OLANLARININ AYAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞIYOR"

İşte merdi kıpti gibi hükümeti hedef alayım derken kendi oyunlarını, kirli planlarını deşifre ediyorlar. Niyetleri bozuk olanların ayakları böyle birbirine dolaşıyor.

Biz bütün bunlara rağmen sukunetimizi, soğukkanlılığımızı koruyarak milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bizim bu millete daha çok hizmet borcumuz var.

"VARSIN ONLAR KRALİÇELERİN EMRİNDE PLANLAR YAPSINLAR, ALLAH'IN DA BİR PLANI VE TUZAĞI VARDIR"

Varsın onlar kraliçelerin emrinde, emperyal dostlarının, sömürücülerin izinde, şeytanın aklına gelmeyecek ölçüde plan yapa dursunlar. IMF'in Ortadoğu şubesi olmayı ve Türkiye'ye yeni esaret zincirleri takarak yönetmeyi isteye dursunlar. Allah'ın da bir planı ve tuzağı mutlaka vardır. Milletimizde bunlara asla müsade etmeyecek, ilk seçimde defterlerini dürecektir.