Ali Babacan'a çok sert sözler: Hem ihanetinin itirafı hem de karakterinin gereği...

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, özel bir televizyon kanalında, AK Parti'ye ihanetini itiraf etti. Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarılmak istenen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e destek verdiğini, aday olması için gerçekleştirilen görüşmelerin merkezinde yer aldığını söyledi. Babacan'ın sözlerini sabah.com.tr'ye değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Hükümeti hedef alayım derken kendi oyunlarını, kirli planlarını deşifre ediyorlar. Niyetleri bozuk olanların ayakları böyle birbirine dolaşıyor." dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın ise, "AK Parti'nin içinde bazıları iddia ediyorlar ya, 'Siyaset yapma şansı bulamadık' diye, düşünsenize AK Parti'nin içindeyken bile AK Parti'nin genel çizgisine aykırı siyaset yaptıklarını Babacan bu ifadesi ile ortaya koymuş oldu. Bu bizim çok şaşırdığımız bir şey değil." ifadelerini kullandı.
(AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan)
'İHANETİN İTİRAFI'
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ali Babacan'ın itiraflarının karakterini gösterdiğini söyledi. Turan, Babacan'ın sözlerini, 'İhanetin itirafı' olarak tanımladı.
Turan, Babacan'ın açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:
AK Parti'ye üye olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilk imza atanların içinde olan Ali Babacan'ın aynı zamanda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhine çalışması onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu bizlere göstermektedir. Bu söylem; hem ihanetinin itirafı hem de karakterinin gereğidir.
"NİYETLERİ BOZUK OLANLARININ AYAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞIYOR"
İşte merdi kıpti gibi hükümeti hedef alayım derken kendi oyunlarını, kirli planlarını deşifre ediyorlar. Niyetleri bozuk olanların ayakları böyle birbirine dolaşıyor.
Biz bütün bunlara rağmen sukunetimizi, soğukkanlılığımızı koruyarak milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bizim bu millete daha çok hizmet borcumuz var.
"VARSIN ONLAR KRALİÇELERİN EMRİNDE PLANLAR YAPSINLAR, ALLAH'IN DA BİR PLANI VE TUZAĞI VARDIR"
Varsın onlar kraliçelerin emrinde, emperyal dostlarının, sömürücülerin izinde, şeytanın aklına gelmeyecek ölçüde plan yapa dursunlar. IMF'in Ortadoğu şubesi olmayı ve Türkiye'ye yeni esaret zincirleri takarak yönetmeyi isteye dursunlar. Allah'ın da bir planı ve tuzağı mutlaka vardır. Milletimizde bunlara asla müsade etmeyecek, ilk seçimde defterlerini dürecektir.
(SETA Araştırmaları Direktörü ve SABAH Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın)
HASAN BASRİ YALÇIN: ÇOK ŞAŞIRDIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL
İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde muhalefet ile iş birliği yaparak Abdulah Gül'ün adaylığını desteklemesini eleştirdi.
Yalçın, Babacan'ın canlı yayındaki itirafı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Çok değerlendirilecek bir tarafı yok. Tutarsızlığı ile kendisi birçok şeyi söylemiş. AK Parti'nin içinde bazıları iddia ediyorlar ya, 'Siyaset yapma şansı bulamadık' diye, düşünsenize AK Parti'nin içindeyken bile AK Parti'nin genel çizgisine aykırı siyaset yaptıklarını Babacan bu ifadesi ile ortaya koymuş oldu. Bu bizim çok şaşırdığımız bir şey değil. Kendisine yönelik bir güvensizliğin olduğu ortadaydı. Ama daha Ankara milletvekiliyken bütün bu işlere girmiş olması, kendisi açısından kamuoyu nezdinde kişiliğini tanımlamak açısından ilginç bir veri haline gelecektir. Bu tahmin edebileceğimiz bir şeydi, kendisi daha açık bir şekilde ifade etmiş...
"TUTARLILIK KAYGISI YOK"
Babacan'ın ihanetin itirafı niteliğindeki sözlerini, 'Ağzından kaçırmak' olarak değerlendiren Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir şeyden hesap vereceğini çok düşünmüyordur. Tutarlılık kaygısı çok güttüğünü zannetmiyorum. Öylesine ağzından çıkmış bir ifade olabilir. En azından şuna dikkat etmesi gerekirdi. Partinin bir milletvekiliyken, partinin aleyhine çalıştığını hiçbir milletvekilinin söylememesi gerekir. Ama açıkça söylemiş, ne diyelim ağzından kaçırma olarak değerlendirebiliriz herhalde...
Ali Babacan'dan skandal ihanet sözleri | Video
NE OLMUŞTU?
Ali Babacan, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak aday olması için muhalefetin teklif götürdüğünü ve kendisinin de masada olduğuna işaret ederek, "2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı. Ülke 5 yıl kaybetti" dedi. Babacan, "'Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz' diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu" yorumunu yaptı.
"Diğer siyasi parti liderleri gelip teklif ettiler ortak adaylı konusunu Sayın Gül'e... İsimler belli. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak aday olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanabilecek bir tablo vardı o dönemde." diyen Babacan'a, 'Siz de masada mıydınız?' sorusu yöneltildi.
Babacan, ihanetini daha da açık sözlerle itiraf etti:
Şöyle bir şart vardı o gün. Gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur, bir iki partinin destek verip diğerlerinin vermemesi ortak aday değil zaten.
Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu.
BABACAN AYNI DÖNEMDE BAŞKAN ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLĞI ADAYLIĞINA İLK İMZA VERENLERDENDİ
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını sundu.
Söz konusu dilekçede; "Anayasa'nın 101. ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri uyarınca AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde ilişik listede imzaları bulunan milletvekillerimizce grubumuz tarafından aday gösterilmesi arz ve teklif ederiz" denildi.
O dönemde AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdi.