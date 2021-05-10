Son dakika... İsrail'in dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği çirkin saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.
SALDIRILARI TERÖR OLARAK NİTELEDİ
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki 'terör' olarak nitelendirdiği saldırılarının sadece Müslümanların değil bütün insanlığın vicdanını yaraladığını ve alçakça olduğunu belirtti.
EN SERT ŞEKİLDE KINADI
Erdoğan, saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını vurguladı. İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.Mescid-i Aksa’ya saldırı! Korkunç görüntüler! "Neredesin Selahaddin ümmetin şerefi çiğneniyor"