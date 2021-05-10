Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü | Video
10.05.2021 | 18:36

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Son dakika bilgisine göre İsrail'in skandal saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

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