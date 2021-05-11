Acil Kudüs Toplantısı bildirgesi yayınlandı: Terör devleti İsrail huzurun önündeki en büyük engeldir.

"Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle düzenlenen "Acil Kudüs Toplantısı" sona erdi. Toplantının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Acil Kudüs Toplantısı'nın bildirgesini dünyaya duyurdu.

Erbaş'ın açıkladığı bildirgede şu ifadeler yer aldı:

İsrail'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez.

Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir. Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir.

İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır.

İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır.

Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır.