Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun eşi Özge Sarıoğlu: "Babasına layık bir kız yetiştireceğim"

ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞTİ

Hem bebeğin kız olacağını hem de o gün şehit olacağını hissetmişti Yüzbaşı Sarıoğlu. Eşinin son göreve düğüne gider gibi gittiğini anlatan şehit eşi, "Hamile olduğumu öğrendikten sonra hiç kız ismi düşünmedik Mevsim dedik. Ben bazen erkek olacak derdim. Eşim ise benim Allah'la özel bağım var kız olacak derdi. Son göreve çıktığı gün şehit olacağını hissetmişti. Görev sadece bir günlüktü aslında. Seni çok özleyeceğim bugün göremeyeceğim dedi. Sarıldık. Merdivenlerden indi geri çıktı öptü beni ama çok içtendi. Bir gün önce çok mutluydu. Hiç olmadığı kadar. Helikopterden korktuğu halde çok mutlu gitmişti" diye anlattı.