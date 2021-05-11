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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Aşı kimliğini kimler alacak? Sağlık Bakanlığı detayları paylaştı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:02 Son Güncelleme: 11.5.2021 20:10

SON DAKİKA HABERİ: Aşı kimliğini kimler alacak? detayları paylaştı

AA
SON DAKİKA HABERİ: Aşı kimliğini kimler alacak? Sağlık Bakanlığı detayları paylaştı

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar (HES) uygulaması üzerinden " Kimliği" oluşturabilecek.

Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Aşı kimliğini kimler alacak? Sağlık Bakanlığı detayları paylaştı
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