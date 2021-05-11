SON DAKİKA HABERİ: Aşı kimliğini kimler alacak? Sağlık Bakanlığı detayları paylaştı

Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.