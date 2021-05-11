Video Haber HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video

HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video

HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video
11.05.2021 | 19:11

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İki doz aşı olanlar aşı kimliği çıkartabilecek. Peki HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? Tüm detaylar A Haber'de...

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