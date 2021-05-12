Son Dakika Haberi... Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EŞLERİNİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ"
Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
"YARINDAN İTİBAREN RANDEVU ALABİLECEKLER"
Açıklamalarına devam eden Koca, "Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" dedi.
SON DAKİKA! Bakan Koca Duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz | Video
SİNOVAC AŞILARI TÜRKİYE'YE GELDİ
Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın, dün sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptığını açıkladı. Çin Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye 1,3 milyon doz aşının geldiği ve gelecek haftalarda bu sayının kademeli olarak artacağı öğrenildi.
DOZ SAYISI KADEMELİ ARTACAK
Son sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaştı. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.
Aşılar 2 hafta sürecek güvenlik kontrollerinin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek 26 Mayıs'tan itibaren kullanıma sunulacak.