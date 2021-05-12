SON DAKİKA! Bakan Koca Duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

"YARINDAN İTİBAREN RANDEVU ALABİLECEKLER"

Açıklamalarına devam eden Koca, "Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" dedi.

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