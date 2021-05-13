Fahrettin Altun, “Biz hepimiz Ammarız” diyerek paylaştı! İşte o video

Filistinli çocuklar için ise "Filistinli çocuklar onlar adları Ammar, ellerinde sapan var gözlerinde kan var. Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar. Kalplerinde iman yüzlerinde tebessüm var. Onlardan şerefli kim var bana bir söyleyin?" deniliyor. Videonun sonunda ise "Vurulup ömrünün ilkbaharında kanından çiçek açar yanında, cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadeleri bulunuyor.