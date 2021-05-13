Mescid-i Aksa'ya baskını gerçekleştiren işgalci terör devleti İsrail polisi, gaz bombaları ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmış, yaşanan olaylar sonrasında Mescid-i Aksa'da bir ağaç işgalci İsrail polislerin attığı gaz bombası sonucu yanmıştı. Yahudiler ise Burak duvarından Mescid-i Aksa'da yanan ağacı sevinç çığlıklarıyla izlemişti. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa baskını sonrasında Filistinlilere katliamlarını sürdürdü, Gazze'ye ise saldırı düzenledi.
KARDAN AYDINLIK İLE MESCİD-İ AKSA PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise resmi Twitter hesabından "Siz unutsanız da biz Hepimiz Ammarız" diyerek Mescid-i Aksa'nın öneminin vurgulandığı bir video paylaştı.
Fahrettin Altun, “Biz hepimiz Ammarız” diyerek paylaştı. İşte o video... | Video
Videoda, işgalci İsraillilere karşı mücadele eden yürekli Filistinli çocuklara vurgu yapılırken, Mescid-i Aksa'nın gönüllerdeki yerini anlatan bir ezgi de yer aldı.
"ONLARDAN ŞEREFLİ KİM VAR BANA BİR SÖYLEYİN?"
Sanatçı Resul Aydemir'in "Kardan Aydınlık" ezgisinin yer aldığı videoda, "Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadeleri kullanılıyor.
Filistinli çocuklar için ise "Filistinli çocuklar onlar adları Ammar, ellerinde sapan var gözlerinde kan var. Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar. Kalplerinde iman yüzlerinde tebessüm var. Onlardan şerefli kim var bana bir söyleyin?" deniliyor. Videonun sonunda ise "Vurulup ömrünün ilkbaharında kanından çiçek açar yanında, cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadeleri bulunuyor.
"HEDEFİNE ULAŞTIR"
Sanatçı Resul Aydemir'in ezgisini paylaşan Altun'un paylaşımını sosyal medyada paylaşan ezgi sahibi Resul Aydemir, "Siz hepiniz unutsanız da Biz #HepimizAmmarız! Yarabbi Bizimde sözümüzü, sesimizi Filistinli bir çocuğun sapanıyla attığı bir taş gibi kabul eyle. Hedefine ulaştır" ifadelerini kullandı.