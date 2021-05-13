Fahrettin Altun, “Biz hepimiz Ammarız” diyerek paylaştı. İşte o video... | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Siz unutsanız da biz Hepimiz Ammarız” diyerek Mescid-i Aksa videosunu sosyal medyadan paylaştı. Klipte, “Kardan Aydınlık “ezgisiyle birlikte işgalci İsraillilere karşı mücadele eden yürekli Filistinli çocuklara vurgu yapılırken, Mescid-i Aksa’nın gönüllerdeki önemine de değiniliyor. İşte o video...