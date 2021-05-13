ARAŞTIRMALAR "2023'TE DE AK PARTİ" DİYOR

Tüm bilimsel kamuoyu araştırmaları bize 2023'te en önde olacak partinin AK Parti olduğunu ve lideri şimdiden belli olan Cumhur İttifakı'nın ipi göğüsleyeceğini işaret ediyor. Zira, halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan, ülke sorunlarıyla en başedebilecek kişi yine Sayın Erdoğan olarak çıkıyor. Sayın Erdoğan'la takip eden ikinci siyasi arasında 3-4 kat beğeni farkı var. Bunun gibi, parti olarak AK Parti ile ikinci parti olan CHP arasında neredeyse iki kata yakın fark var. Seçmenin neredeyse yarıya yakını AK Parti, yarıdan az fazlası ise Erdoğan ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiş, bırakmıyor, bir yere gitmiyor. Burada iş elbette saygıdeğer seçmene değil, bize yani AK Parti yöneticilerine düşüyor. Bizim yeni sürecin gerektirdiği şekilde siyaset üretmemiz gerekmektedir ve biz bunu yapıyoruz, yapacağız.



