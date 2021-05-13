Yargıtay sevgili cinayetinde cezayı az buldu

Küçükçekmece'de kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü tüfekle vuran üniversite öğrencisi Egemen Vardar'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı davası 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 günü Haliç Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi Egemen Vardar (21), aynı okulda okuyan kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü (20) Küçükçekmece'deki babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Egemen Vardar hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldığını, ancak sanığın eyleminin bilinçli taksir aşamasında kaldığı anlaşıldığından suçun meydana geliş şekli, bilinçli taksirin derecesi sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminde öngördüğü neticeyi istememesine karşı neticenin meydana gelmiş olduğunu ifade eden mahkeme, olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğinden cezasının 7 yıla çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezasının 5 yıl 10 aya düşürülmesine hükmetti.

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi bozma ilamında, boş olduğunu düşündüğü tüfeğin boş olup olmadığını tam olarak tespit etmeden hareket eden sanığın kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu av tüfeğiyle oynarken tüfeği tam karşısında bulunan Yağmur Önüt'e doğrulttuğunu, bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen bunun gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği ve dolayısıyla kabullenip kayıtsız kaldığı ölüm neticesinden olası kasıtla sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi. Bozma ilamında suç vasfında yanılgıya düşüldüğünü belirten Yargıtay, kararın bozulmasına hükmetti.