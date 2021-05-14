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Giriş Tarihi: 14.5.2021 12:58 Son Güncelleme: 14.5.2021 12:59

Son dakika: FETÖ’ye muvazzaf darbesi! 1.5 senede 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika: FETÖ’ye muvazzaf darbesi! 1.5 senede 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu

Son dakika... FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik en önemli soruşturmaların başında gelen ’deki ankesörlü telefon soruşturmasında 1.5 senede 18 ayrı operasyonla 2 bin 39’u muvazzaf toplam 2 bin 365 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, ankesörlü telefon soruşturmasını yürütmesi nedeniyle örgütün kara propaganda mekanizmalarının hedefi haline geldi. Soruşturmada bugüne kadar faydalı itirafçı sayısı ise 334 olurken, toplam bin 165 şüpheli tutuklandı.

Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre eden en önemli soruşturmalardan bir tanesi olan ankesörlü telefon soruşturmaları, bu nedenle örgütün yurt dışındaki kara propaganda ekibi tarafından hedef tahtasına konuluyor.

Hedef olan isimlerin başında soruşturmayı İzmir'deki ankesör soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay geliyor. Öz yeğeni TSK'dan ihraç edilen Üsteğmen A.C.'nin ankesörlü telefon soruşturmalarına takılmasını ve itirafçı olmasını sindiremeyen firari eski Bugün Gazetesi'nin Ankara Temsilcilisi Adem Yavuz Arslan, soruşturmayı yürüten savcı Tuncay'ı bizzat hedef alarak ankesörlü telefon soruşturmalarıyla ordunun lağvedildiği iddiasında bulundu.

KRİPTOLARI AYIKLAYAN SORUŞTURMA ÖRGÜTÜN HEDEFİNDE

Firari örgüt üyelerinin hedef tahtasına aldığı ankesörlü telefon soruşturmalarında gelinen nokta ise, soruşturmaların örgütün kriptolarının ortaya çıkarılmasındaki başarısını gösterir nitelikte. İzmir'de ankesörlü telefonlu soruşturmalarında ilk adım, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 19 Kasım 2019'da atıldı.

2 BİN 39'U MUVAZZAF 2 BİN 365 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Sonuncusu 26 Nisan'da gerçekleştirilen 18 ayrı operasyon kapsamında 2 bin 365 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bunlardan 2 bin 39'u muvazzaf olmasıyla ön plana çıkarken, 487'si muvazzaf olmayan asker, 109'u ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi oldu.

BİN 165'İ TUTUKLANDI

2 bin 365 şüpheliden bin 165'i tutuklanırken, 334 şüpheli faydalı itirafçı olması nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı. Şüphelilerden toplam 819'u tutuklamaya sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlıktan faydalanmaları, sağlık durumları, kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olması gibi nedenlerle adli kontrolle serbest bırakıldı.

191 ŞÜPHELİ FİRARDA

Şüphelilerden 49'u sonradan değişen delil, sağlık durumları gibi nedenlerle emniyetten serbest kalırken, 82 şüpheli hakkında, operasyon tarihleri öncesinde işlem yapılması ve Covid-19'a yakalanmaları nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi. 191 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Soruşturmada Mart- Haziran 2020 tarihlerinde de koronavirüs pandemisi nedeniyle operasyon yapılmadığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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Son dakika: FETÖ’ye muvazzaf darbesi! 1.5 senede 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu
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