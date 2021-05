İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu çıldırtan video

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun algı operasyonu sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



DEMİRCİ: "TAMAM MI? BEN GERÇEĞİ PAYLAŞIYORUM"

Benyamin Netanyahu'nun, İsraillerin Filistinliler tarafından mağdur edildiğine yönelik "Gerçeği paylaşın" algı operasyonu içeren videosuna Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videosuyla cevap verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video!





Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun paylaşımının altına "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" ifadeleriyle cevap verdi ve hazırladığı videoyu paylaşımına etiketledi.







DEMİRCİ, FİLİSTİNLİLERE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMLARI İÇEREN VİDEO HAZIRLADI

Zeynep Hilal Demirci'nin hazırladığı videoda; İsrail güvenlik güçlerinin Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa, Şeyh Jarrah'ta gerçekleştirdiği katliam görüntüleri yer aldı. Söz konusu videoda; İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüde yer aldı.



DEMİRCİ'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu: "Gerçeği paylaşın" ifadelerinin yer aldığı video 680 bin etkileşim alırken, Zeynep Hilal Demirci'nin Netanyahu'ya cevap verdiği "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video 661 bin etkileşim aldı.





Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videoya çok sayıda destek mesajı geldi:

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Bir taraftan bombalarla acımasızca yakıp yıkıyor, sivilleri, çocukları katlediyor; öbür taraftan da klasik yöntemleriyle, yalanlarıyla algı yönetiyor. Yalanlarına karşı biz de doğruları paylaşalım: OK. I am also sharing the truth!"

AK Parti Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: "Yaşasın zalimler için cehennem! Hitler'den farkınız yok. Akıbetiniz de aynı olacak"

Gazeteci Banu El: "Aşağıdaki tweeti paylaşalım, hem RT hem Fav lütfen..."



28'İ ÇOCUK, 15'İ KADIN OLMAK ÜZERE 109 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İşgalci İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.