İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video!
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İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video! 14.05.2021 | 10:48
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İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı | Video 14.05.2021 | 08:38
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Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video 13.05.2021 | 15:25
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SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı 13.05.2021 | 11:09
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Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 13.05.2021 | 10:30
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İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e roketlerle karşılık verdi | Video 12.05.2021 | 16:56
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İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video 12.05.2021 | 10:48
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti 12.05.2021 | 08:35
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İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video 12.05.2021 | 08:13
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İsrail güçleri bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı 11.05.2021 | 14:30
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ABD'de parti yapılan evin balkonu çöktü: 9 yaralı | Video 10.05.2021 | 12:16
İşgalci İsrail güçleri dünyanın gözü önünde Filistinli Müslümanları katletmeye devam ediyor. İsrail güçlerinin saldırıların şehit sayısı 109'a ulaşırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise gerçekleri çarpıtarak sosyal medya algı opearyonu yapmaya çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, algı operasyonuna Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videouyla cevap verdi. İşte Zeynep Hilal Demirci'nin hazırladığı o video...