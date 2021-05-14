İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video!

İşgalci İsrail güçleri dünyanın gözü önünde Filistinli Müslümanları katletmeye devam ediyor. İsrail güçlerinin saldırıların şehit sayısı 109'a ulaşırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise gerçekleri çarpıtarak sosyal medya algı opearyonu yapmaya çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, algı operasyonuna Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videouyla cevap verdi. İşte Zeynep Hilal Demirci'nin hazırladığı o video...