İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı...

Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli oluyor. Galatasaray ile Beşiktaş aynı puanda, Beşiktaş averaj ile bir adım önde. Fenerbahçe ise 2 puan geride ve hala şansını az da olsa sürdürüyor. Süper Lig'in 2020-2021 yılı şampiyonunun belli olmasıyla taraftarların sokağa çıkıp kutlama yapmaları öngörülüyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı valilikleri gönderdiği genelge ile uyardı. Tam kapanmanın son günlerinde kuralların ihlal edilmemesi için tedbir alınması, kutlamalara izin verilmemesi istendi.
İÇİŞLERİ'NDEN ŞAMPİYONLUK GENELGESİ
TRT Haber'de yer alan habere göre; asayiş ve tam kapanma sürecine dikkat çekilen genelge 81 ile gönderildi
"İZLEYİCİ SAYISI" VURGUSU
Genelgede, valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
KUTLAMALARA İZİN VERİLMEYECEK
Valiliklere gönderilen genelgede tam kapanma süreci ve koronavirüs ile mücadele nedeniyle kutlamalara izin verilmemesi istendi.
Emniyet güçleri kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına müsaade etmeyecek.
TAM KAPANMA NE ZAMAN SONA ERİYOR?
29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 iibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Kontrollü normalleşme adımları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı gün Kabine Toplantısı sonrası duyurulacak.