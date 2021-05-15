İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı...

Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli oluyor. Galatasaray ile Beşiktaş aynı puanda, Beşiktaş averaj ile bir adım önde. Fenerbahçe ise 2 puan geride ve hala şansını az da olsa sürdürüyor. Süper Lig'in 2020-2021 yılı şampiyonunun belli olmasıyla taraftarların sokağa çıkıp kutlama yapmaları öngörülüyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı valilikleri gönderdiği genelge ile uyardı. Tam kapanmanın son günlerinde kuralların ihlal edilmemesi için tedbir alınması, kutlamalara izin verilmemesi istendi.