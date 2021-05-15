Zeynep sosyal ablukayı kırdı! Boğaziçili Türk genci Netanyahu'yu tuş etti





"GERÇEĞİ PAYLAŞTIK"

Bu süreçte belki de en çok şahit olduğumuz tartışmalardan biri "Tweet atmak da neymiş canım, ne işe yarıyor sanki?" sorularını soranlar ve bu soruların muhatapları arasındaydı. Ben ve arkadaşlarım da bu soruların muhataplarından olmaya ve sosyal medyada içerik üretmeye karar verdik. İçeriklerimizle öncelikle İsrail'in Filistin'de ihlal ettiği insan haklarına ve işlediği suçlara dikkat çekmek istedik. Bunu yaparken İşgalci İsrail medyasının ürettiği manipülatif kaynaklara cevap vermeyi ve bilgi dezenformasyonunu engellemeyi hedef edindik.