Zeynep sosyal ablukayı kırdı! Boğaziçili Türk genci Netanyahu'yu tuş etti

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Zeynep Hilal Demirci'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Netenyahu'nun videosu 850 bin kez izlenirken, Demirci'nin videosu ise 1,5 milyonu aşkın kişi tarafından görüntülendi, 65 bine yakın beğeni aldı. Videoya çok sayıda destek mesajı da geldi: İşte onlardan bazıları:

* AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Bir taraftan bombalarla acımasızca yakıp yıkıyor, sivilleri, çocukları katlediyor; öbür taraftan da klasik yöntemleriyle, yalanlarıyla algı yönetiyor. Yalanlarına karşı biz de doğruları paylaşalım: OK. I am also sharing the truth!"

* AK Parti Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: "Yaşasın zalimler için cehennem! Hitler'den farkınız yok. Akıbetiniz de aynı olacak"