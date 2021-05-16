Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına şiddet! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler...

Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı.
"POLİSLER ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI"
Olay anında polise "Dövmeyin, o zararsız" diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, "Kardeşim Selim bir yıldır psikolojik rahatsız. Oğullarım Akın ve Ayhan dayılarına hava aldırmak için arabayla dışarı çıkardılar. Kardeşim Selim krize girerek kendisini arabadan dışarı attı. Yaralandığı için çocuklarım ambulans çağırdı. O arada polisler geldi ve kardeşimi ters kelepçe yapmak için şiddet uyguladılar.
"BİBER GAZIYLA SALDIRDILAR"
Ben kendisinin rahatsız olduğunu saldırgan olmadığını dövmemelerini söylememe rağmen bana bile biber gazıyla saldırmaya kalktılar. Çocuklarım polisi dövmemeleri için uyardı bulundu. Onlara da copla vurdular ve karakola götürdüler orada da fiziki saldırıya maruz kaldılar. Psikolojik rahatsızlık geçiren kardeşim hastaneye kaldırıldı ve doktorlardan aldığımız bilgiye göre ise vücudunda çok sayıda darp izinin olduğunu söyledi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kardeşim krize girmesine rağmen saldırganlık sergilemeyen birisi. Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" dedi.
Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: KONUYU İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE TAKİP EDECEĞİZ
Kameralara yansıyan olay sonrası siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Alman polisini kınadı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hsabından yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve Ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konuyu her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edeceğiz." dedi.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM
İletişişim Başkanı Fahrettin Altun ise paylaşımında, "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.
I condemn in the strongest possible terms the German police's use of disproportionate force against a disabled Turkish citizen.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 16, 2021
The footage from Germany must alarm anyone with a conscience and respect for human rights.
It also proves that xenophobia is rapidly rising in Europe. https://t.co/uKZiZDyZy0