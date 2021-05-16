Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına şiddet! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler...

"BİBER GAZIYLA SALDIRDILAR"

Ben kendisinin rahatsız olduğunu saldırgan olmadığını dövmemelerini söylememe rağmen bana bile biber gazıyla saldırmaya kalktılar. Çocuklarım polisi dövmemeleri için uyardı bulundu. Onlara da copla vurdular ve karakola götürdüler orada da fiziki saldırıya maruz kaldılar. Psikolojik rahatsızlık geçiren kardeşim hastaneye kaldırıldı ve doktorlardan aldığımız bilgiye göre ise vücudunda çok sayıda darp izinin olduğunu söyledi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kardeşim krize girmesine rağmen saldırganlık sergilemeyen birisi. Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" dedi.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.