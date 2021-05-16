Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Bizim seçim konusundaki tavrımız nettir. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ardından 2024 yılında Türkiye'de yerel seçimler yapılacaktır. Dolayısıyla bizim gidişatımız açısından seçimlerin ne zaman yapılacağı bellidir.

TAM KAPANMA AÇIKLAMASI

Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedekarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız.

ESNAFA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Pandemi döneminde de üretimin durmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, esnafa yönelik eksiklikleri tespit edip ilave destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Kurtulmuş vatandaşların tedbirler konusundaki hassasiyetini sürdürmesi gerektiğini ifade etti."