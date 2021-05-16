Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
"SANDIKTA HELALLEŞME DEĞİL HESAPLAŞMA OLUR"
Başkan Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur" ifadelerini kullandı.
"DENGEYİ KORUYARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.
Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:
"Bizim seçim konusundaki tavrımız nettir. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ardından 2024 yılında Türkiye'de yerel seçimler yapılacaktır. Dolayısıyla bizim gidişatımız açısından seçimlerin ne zaman yapılacağı bellidir.
TAM KAPANMA AÇIKLAMASI
Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedekarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız.
ESNAFA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Pandemi döneminde de üretimin durmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, esnafa yönelik eksiklikleri tespit edip ilave destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Kurtulmuş vatandaşların tedbirler konusundaki hassasiyetini sürdürmesi gerektiğini ifade etti."