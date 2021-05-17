Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında muhalefetin erken seçim manipülasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin seçim konusundaki tavrının net olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ardından 2024 yılında Türkiye'de yerel seçimler yapılacaktır." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...