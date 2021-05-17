Abdullah Ağar, A Haber'de açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist Sofi Nurettin'le ilgili çarpıcı detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi emirlerini veren teröristlerden birinin de Sofi Nurettin olduğunu belirterek, "PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir." dedi.
"SURİYE'DEKİ PKK'NIN DİZAYN EDİLMESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENDİ"
Başkan Erdoğan'ın 'müjde' diyerek duyurduğu haberin ardından Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında etkisiz hale getirilen teröristle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Abdullah Ağar'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Benim açımdan şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli operasyonlardan biri. Neden böyle söylüyorum? Bu bir saha lideri. Aynı zamanda bir karar verici. Murat Karayılan, Cemil Bayık veya Duran Kalkan… Örgütün en üst düzey sözde liderleri olmakla birlikte eylem alanlarında terör alanlarında pratik olarak değil, teorik olarak var. Sofi Nurettin ise hem pratik hem de teorik olarak var. Bir saha terör elebaşısı aslında. Özellikle Suriye'deki PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendi.
Böyle bir teröristin etkisizleştirilmesi bence şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli lider tasfiyelerinden bir tanesidir. Bu açıdan sadece örgütün sözle lider kadrosu açısından değil, teröristler açısından da büyük bir etki olacak. Çünkü sahayı yöneten, teröristlerin birçoğunun ona güçlü bir şekilde bağlı olduğu, eylemlerin kurgulanması ve icra edilmesinde çok önemli bir isimdi. Büyük bir yankıya sebebiyet verecek. Sadece bir terörist değil, PKK'nın bir numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi. Bu derece önemli bir terörist. MİT aldı. Bu adama ulaşmak son derece zor. Büyük bir başarı.
Gerek Suriye'de gerek Irak'ta sahada son derece etkiliydi. Sahanın imparatorlarından bir tanesiydi.
Şu an yapılan Metina ve Avaşin Basyan harekatlarının ortaya çıkarmış olduğu basınçla deliğinden çıkmış olabilir. Bizim özellikle Irak ve Suriye'de yapmış olduğumuz bütün harekatlarda bu terörist karşımıza çıktı. Sadece o değil. Bizim etki ürettiğimiz alanların istikrarsızlaştırılması. Bombalı eylemlerin, intihar saldırılarının düzenlenmesi, ABD ve İran'la ilişkilerin geliştirilmesinde, Türkiye ile ABD'nin arasının bozulmasında üstlenmiş olduğu o kurnaz şeytani fonksiyonlarla birlikte son derece önemli bir figür. Çok büyük bir terör potunu devirdiler"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, etkisiz hale getirilen terörist Sofi Nurettin'le ilgili bilinmeyenleri anlattı | Video