Abdullah Ağar, A Haber'de açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist Sofi Nurettin'le ilgili çarpıcı detaylar

Böyle bir teröristin etkisizleştirilmesi bence şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli lider tasfiyelerinden bir tanesidir. Bu açıdan sadece örgütün sözle lider kadrosu açısından değil, teröristler açısından da büyük bir etki olacak. Çünkü sahayı yöneten, teröristlerin birçoğunun ona güçlü bir şekilde bağlı olduğu, eylemlerin kurgulanması ve icra edilmesinde çok önemli bir isimdi. Büyük bir yankıya sebebiyet verecek. Sadece bir terörist değil, PKK'nın bir numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi. Bu derece önemli bir terörist. MİT aldı. Bu adama ulaşmak son derece zor. Büyük bir başarı.