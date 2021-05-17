Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, etkisiz hale getirilen terörist Sofi Nurettin'le ilgili bilinmeyenleri anlattı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'le ilgili A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terörist Sofi Nurettin'in Suriye'de PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendiğini belirten Abdullah Ağar, "Sadece bir terörist değil, PKK’nın bir numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi. Bu derece önemli bir terörist." dedi.