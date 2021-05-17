Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu tepkilere neden olmuştu: "İsrail'in kanlı parasına ihtiyaç yok"

"ANKARALILARIN İSRAİL'İN KANLI PARASINA İHTİYACI YOK"

Köse, Ankara halkının İsrail'in kanlı parasına ihtiyacı olmadığını sözlerine ekleyerek "Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parası yoksa Mamak Belediyesi olarak kendi bütçemizden bu parayı vermeyi de taahhüt ediyorum. Parası yoksa veya o parayı harcamışsa verelim büyükşehire o parayı, büyükşehir belediyesi gitsin İsrail'in kapısına siyah bir çelenkle zarf içerisinde bu parayı bıraksın. Biz bunu öneriyoruz" çağrısında bulundu.

"İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Köse, İsrail'in aşama aşama Filistinlilerin yerleşim yerlerini işgal ettiğini belirterek "Özellikle Ramazan ayında yapılan saldırıları kınıyorum. İsrail'in böyle bir şey yapması tam insanlık suçudur. Birleşmiş Milletler'in ve İnsan Hakları örgütlerinin bu konuda inisiyatif almalı ve oradaki masum sivilleri korumalıdır." dedi.