Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu tepkilere neden olmuştu: "İsrail'in kanlı parasına ihtiyaç yok"
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Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA’nın verdiği iftar için İsrail Büyükelçiliği’nden aldığı parayı iade etmesi çağrısında bulundu. Köse, “Ankaralıların İsrail’in kanlı parasına ihtiyacı yok, büyükşehirin parası yoksa o parayı biz verelim geri versinler” dedi.